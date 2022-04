Nesta sexta-feira (29), a Coordenadoria de Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde (CVS/SESAU), promoveu o 2º Ciclo de Palestras sobre Saúde Mental e Acidentes de Trabalho com Exposição a Material Biológico, no auditório da Santa Casa de Campo Grande.

A atividade faz parte da programação alusiva ao Movimento Abril Verde, mobilização criada para a conscientização sobre a segurança e saúde do trabalho.

Durante a abertura, o secretário municipal de Saúde, José Mauro Filho, destacou o trabalho dos profissionais de saúde que durante dois anos estiveram à frente do combate à pandemia da Covid-19 e a importância de se discutir medidas necessárias para dar um suporte àqueles que estiveram expostos.

“Os trabalhadores em saúde estiveram mais vulneráveis neste período. E isso traz uma sobrecarga não somente física, mas sobretudo psicológica para estas pessoas que são seres humanos como qualquer outro e têm os seus anseios e traumas. Por isso essa discussão se faz necessária e pernitente”, comentou.

Estudo publicado em fevereiro deste ano pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) comprovou o alto índice de exposição à Covid-19 entre este público. Os dados revelaram uma alta prevalência sérica (no sangue) do vírus de 30% nos trabalhadores da saúde, muito maior do que as taxas de contaminação na população em geral, de 3% a 5%, ou seja, é praticamente o triplo, o que, consequemente, reflete na saúde mental destes profissionais.

Nos últimos anos, a Sesau desenvolveu diversas iniciativas internas para dar um suporte aos servidores, com acolhimento e atendimento psicológico individual para aqueles que atuam nas unidades de urgência emergência, além do aumento no número de vagas para atendimento em psicoterapia pelo projeto “Cuidar de Quem Cuida”.

Houve ainda a implantação de um serviço intermediário de escuta e acolhimento ao servidor da saúde, em caráter temporário de teleatendimento psicológico.

As palestras foram ministradas pelo médico psiquiatra Eduardo Gomes de Araújo e pela enfermeira Larissa dos Santos, que trouxe informações sobre os protocolos de atenção aos acidentes de trabalho com material biológico.