Ciclone é a maior tragédia natural do RS

Sobe para 27 o número de mortos após passagem de ciclone no Rio Grande do Sul. Todas aconteceram em Roca Sales, na Região dos Vales. As mortes foram provocadas pela passagem de um ciclone extratropical. A informação foi confirmada pela Defesa Civil do estado. Essa tragédia já é considerada a maior no Estado. O fenômeno teve origem em um sistema de baixa pressão, que provocou chuvas intensas se deslocou em direção ao oceano, onde o fenômeno ganhou intensidade; formando-se o ciclone.

ATUALIZAÇÂO

27 mortos

2.984 desalojados

1.650 desabrigados

66 cidades afetadas