Cidade de Novo Horizonte do Sul agora conta com Delegacia de Polícia Civil

A cidade de Novo Horizonte do Sul agora conta com uma Delegacia de Polícia Civil, inaugurada na última sexta-feira (05). Antes, a população precisava se deslocar 45 km para realizar um registro de ocorrência na cidade vizinha, Ivinhema.

O prédio tem cerca de 150 metros, contando com a garagem. No local há sala do delegado, cartório central/posto de identificação, cartório do escrivão, sala de BO, dois banheiros, copa/cozinha e garagem.

De acordo com o delegado titular da unidade, Gustavo Oliveira do Santos, a equipe policial está afinada e pronta para iniciar os trabalhos. “Estamos prontos para prestar o melhor atendimento possível para a população de Novo Horizonte do Sul”, comentou.

Serviço – A Delegacia de Novo Horizonte do Sul está situada na Rua João Camargo Sobrinho, 449, centro.