A Subsecretaria de Políticas para a Juventude (Subjuv), em parceria com a Cidade dos Meninos, vão levar gratuitamente aulas de muay thai para jovens da região norte da capital, a atividade vai beneficiar jovens de 14 a 24 anos.

Com a finalidade de incluir esse público em atividades desportivas, as aulas acontecerão todas as quartas-feiras, em dois horários, primeira turma de 18h às 19h30 e a segunda de 19h30 às 21h, e serão atendidos 30 alunos por turma. A atividade será realizada na Rua Faride George, 1344 – Bairro Nova Lima.

A subsecretária de Políticas para a Juventude Laura Miranda reforça a importância de levar esse tipo de ação aos bairros da capital. ”O sucesso da Subjuv depende de parcerias, isso a gente tem visto em outros projetos, e com a Cidade dos Meninos não é diferente, sempre trazendo ações para atuar positivamente na realidade do jovem campo-grandense. Neste sentido, a oferta da modalidade do muay thai está aí para elevar a motivação deles, para que estejam animados para o ressurgimento do mercado de trabalho e da capacitação. A Cidade dos Meninos está sendo uma grande parceira.” Para mais informações http://www.campogrande.ms.gov.br