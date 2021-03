Após a assinatura do contrato com o Sebrae/MS, começou na terça-feira (9), a execução do programa Cidade Empreendedora no município de Ribas do Rio Pardo. O primeiro passo da iniciativa é a ação “Sebrae na sua empresa”, quando agentes do Sebrae/MS visitam os pequenos negócios da cidade para identificar quais são as necessidades de cada empresário e, a partir disso, propor soluções. “Vamos levar orientação técnica na área de gestão empresarial para os pequenos negócios, além de aconselhamentos voltados para a gestão financeira, marketing digital e vendas. Tudo isso de forma gratuita”, ressaltou Viviane Matos dos Santos, analista técnica do Sebrae/MS, responsável pelo atendimento em todo o Estado.

De acordo com Viviane, de maneira geral, a principal necessidade do empresário hoje, no contexto de pandemia, é alavancar as vendas e saber se comunicar com o consumidor no meio digital. “Nesse momento o empresário precisa vender, encontrar caminhos para aumentar a receita e o fluxo de caixa, além de aderir ao marketing digital e o Sebrae vai levar esse conhecimento para ele”, disse. A abordagem porta a porta vai ser feita pelos agentes do Sebrae/MS durante todo o mês de março. Este trabalho vai resultar em um mapeamento da necessidade dos empreendedores de Ribas do Rio Pardo que deve embasar novas ações para esse público.

CIDADE EMPREENDEDORA

O programa é uma iniciativa do Sebrae em parceria com as prefeituras, que visa transformar a realidade local, apoiando a retomada econômica dos municípios participantes. Junto com o “Sebrae na sua empresa”, o Cidade Empreendedora engloba uma série de ações voltadas para impulsionar os pequenos negócios, promover o ciclo virtuoso da economia e proporcionar o desenvolvimento do município.

Em Ribas do Rio Pardo, este trabalho vai ser conduzido a partir do eixo competitivo “Cidade de Negócios” que envolve análises, planejamento e entregas estratégicas para alavancar o município por meio do empreendedorismo e fomentar a geração de emprego e renda. Durante 15 meses, o Sebrae/MS prestar consultoria e auxilia na implementação das etapas do programa.

Serão feitas ações para desburocratizar processos na abertura e alterações de empresas; incentivos às compras locais; promoção de uma cultura empreendedora e a inovação nas escolas; melhorias na sala do empreendedor; estímulo ao desenvolvimento empresarial; e formação de lideranças que exerçam uma gestão pública empreendedora.