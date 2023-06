Cidade Empreendedora: Prefeitura e Sebrae/MS discutem ações do Programa em Amambai

Na manhã desta terça-feira (27), às 9 horas, consultores do Sebrae-MS realizaram a apresentação do plano de ação do Ciclo de Expansão do Programa Cidade Empreendedora na sala de reuniões da Prefeitura de Amambai. A reunião contou com a presença de autoridades municipais, representantes do Sebrae e gestores das secretarias locais

Durante a reunião, o vice-prefeito Rodrigo Selhorst ressaltou a importância do programa Cidade Empreendedora para Amambai e os benefícios que ele trouxe ao comércio local. “É notável que nós geramos este espírito empreendedor em nossa cidade, estamos capacitando por meio dos cursos e agora apostamos muito neste Ciclo de Expansão para encerrarmos a nossa gestão em alta”. Ele enfatizou a preocupação do prefeito Dr. Bandeira em promover o desenvolvimento do comércio local por meio do conhecimento e das novas tecnologias.

Além do vice-prefeito, também marcaram presença os secretários municipais de Governo, Alex Souza, de Gestão, Sérgio Périus, de Desenvolvimento Econômico, Roberto Racchtiune, de Finanças, Leonan Lázaro, de Assuntos Indígenas, Zenaldo Moreira, de Meio Ambiente, Luciney Bampi, de Infraestrutura, Carli Schier, de Agropecuária, Jota Roberto, e de Turismo, Max Berté.

Os consultores do Sebrae, Eduardo e Emerson, acompanhados por Vanessa Pereira, conduziram a reunião, apresentando os resultados alcançados com o programa em 2022 e as atividades já realizadas neste ano. Também foram discutidas as especializações e consultorias oferecidas pelo Cidade Empreendedora em Amambai.

A gerente regional do Sebrae, Vanessa Pereira, elogiou o impacto positivo do programa em Amambai, destacando o aprimoramento das secretarias municipais e a criação das Secretarias de Turismo e Assuntos Indígenas como exemplos disso. Ela também mencionou as reuniões realizadas no município como a metodologia Jovens Empreendedores Primeiros Passos nas escolas municipais, do concurso Desafio das Merendeiras, entre outras.

O encontro evidenciou o compromisso da administração municipal em promover o desenvolvimento econômico e a inovação, por meio da adoção de novas tecnologias e da capacitação da população. O Programa Cidade Empreendedora vem desempenhando um papel fundamental no fomento do empreendedorismo local e na geração de oportunidades para os negócios em Amambai.

Cidade Empreendedora

Para promover o desenvolvimento local a partir do fortalecimento dos pequenos negócios, o programa Cidade Empreendedora é executado pelo Sebrae/MS, em parceria com a Prefeitura de Amambai. Uma das vertentes de trabalho é voltada para dar apoio aos pequenos negócios, seja no campo ou na cidade, para que eles possam melhorar a empresa, conquistar novos mercados e ampliar a lucratividade.