A ideia é revolucionária: um anticoncepcional masculino em gel que dura cerca de dois anos. Cientistas da Austrália desenvolveram um novo anticoncepcional masculino a base de hidrogel que aplicado de forma não invasiva nos ductos espermáticos, bloqueia a passagem dos espermas, evitando a concepção sem utilizar nenhum tipo de hormônio para isso.

O ADAM, como é chamado o produto se dissolve no organismo após dois anos, ou seja, ao contrário da vasectomia ele é reversível, embora possua o mesmo efeito que a cirurgia. Ele não afeta a sensação ou a ejaculação, e os espermatozoides bloqueados naturalmente se degradam e também são absorvidos pelo organismo e é aplicado com a ajuda de uma anestesia local em cerca de 30 minutos.

A empresa Contraline, que desenvolveu o ADAM, já está com o produto em fase de teste clínico, onde 25 participantes começaram a usar o produto. O resultado sairá até junho de 2025. “Se for bem-sucedido, pode ser um divisor de águas, garantindo que a contracepção seja uma responsabilidade compartilhada entre os casais. Até o momento, os procedimentos de implantação foram extremamente bem e os pacientes receberam alta rapidamente após as aplicação”, disse o urologista Nathan Lawrentschuk, principal autor do estudo.

Os participantes fornecerão, por 3 anos, amostras do sêmen para análise, de onde sairão dados sobre a segurança, porcentagem de motilidade e contagem de esperma, entre outros. Uma curiosidade engraçada destacada pelos pesquisadores foi a quantidade de inscritos para o processo de testes para o produto, que superou as expectativas dos cientistas. Para o grupo, a disputa pode ter uma explicação simples: a falta de opção de contracepção masculina. Agora é esperar pelos resultados.