Os mesmos pesquisadores que criaram a vacina de Oxford contra a Covid-19 devem começar, nesta semana, um estudo clínico para verificar a eficiência de um imunizante que atue contra o HIV. Segundo eles, até agora as fórmulas não tiveram sucesso porque o vírus sofre mutações muito rapidamente, mas os cientistas acharam um ponto fraco no patógeno, uma região que não sofre tantas mutações conforme o vírus evolui.

Para testar a vacina, os pesquisadores estão analisando 13 pessoas HIV-negativo entre 18 e 65 anos com baixo nível de infecção, que receberão duas doses do imunizante com um intervalo de quatro semanas. Após esse período, os pesquisadores irão recolher amostras de sangue dos participantes 11 vezes para monitorar a resposta imunológica e descobrir se a vacina é eficaz contra a infecção pelo HIV.

A fórmula é semelhante à usada contra a Covid-19, e usa um adenovírus para carregar fragmentos do vírus HIV.Segundo Tomas Hanke, o cientista à frente da pesquisa, o imunizante está sendo desenvolvido há 40 anos. “Este estudo é o primeiro de uma série de avaliações desta nova estratégia vacinal em indivíduos HIV-negativos para prevenção, e em pessoas que vivem com HIV, para a cura”, afirmou.

Além do estudo oficial, o imunizante também será testado no Quênia, Zâmbia e Uganda, países onde a prevalência de HIV é maior comparado ao resto do planeta. De acordo com os responsáveis pelo estudo, já em abril de 2022 eles devem publicar um resultado parcial da análise feita com o imunizante. Caso esses resultados sejam tão positivos quanto esperam os cientistas, nós estaremos muito próximos de ter uma vacina para o HIV.