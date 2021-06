Pesquisadores da Universidade da Nova Zelândia e do Reino Unido anunciaram um disposto que promove perda de peso chamado de DentalSlim Diet Control. O aparelho limita a abertura da boca, fazendo com que a pessoa não consiga ingerir alimentos sólidos, apenas líquidos. O dispositivo magnético adaptado por um dentista utiliza ímãs que prendem os molares superiores aos molares inferiores, limitando assim a abertura da boca a apenas 2 milímetros. De acordo com os pesquisadores o intuito do aparelho é restringir a alimentação dos pacientes obesos que desejam emagrecer a uma dieta estritamente líquida e que promova uma rápida perda de peso.