Pesquisadores do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos EUA (MIT) desenvolveram uma fita adesiva para fechar cortes que pode eliminar as suturas (conhecidas popularmente como “pontos”) em procedimentos cirúrgicos. A fita adesiva pode ser usada até mesmo em suturas internas.

A fita desenvolvida pelo MIT não descola de superfícies úmidas porque além de absorverem a umidade excessiva no local, ela forma ligações fortes com as proteínas na superfície do tecido ao qual foi aplicado, da mesma forma como o tecido conjuntivo que reveste os órgãos, fechando o corte em segundos. Aliás, esse sucesso até mesmo preocupou os pesquisadores, que tiverma muita dificuldade em retirar a fita depois de aplicada.

Temendo causar danos ao local, a equipe tentou então desenvolver uma substância capaz de enfraquecer o adesivo e facilitar sua remoção e obteve mais uma vitória. Desenvolveu um solvente de ação rápida que conseguiu remover a fita de órgãos de suínos, como corações, pulmões e intestinos, depois da solução agir por cerca de cinco minutos com facilidade. Com isso, cresce a chance da fita ser amplamente usada no futuro em cirurgias.

Segundo Xiaoyu Chen, um dos autores do estudo, no futuro centros cirúrgicos precisarão apenas de rolos deste adesivo e frascos com a solução solvente. “Nosso objetivo é usar tecnologias bioadesivas para substituir as suturas, uma técnica para fechamento de ferimentos com milhares de anos e na qual não há muita inovação”, disse Xuanhe Zhao, professor de engenharia mecânica e de engenharia civil e ambiental no MIT que também faz parte do projeto.