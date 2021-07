Elas vieram mesmo para ficar. Embora as mascaras não sejam uma novidade em alguns países asiáticos, com a pandemia, ela se tornou um item indispensável no dia a dia. Mas para alguns cientistas, além de proteger contra doenças essa peça que agora faz parte da vida de 90% dos habitantes do planeta Terra (sim, existe muitas pessoas que ainda lutam contra elas com a própria vida) pode ter outras funcionalidades igualmente úteis.

Pensando nisso, um grupo de engenheiros da Universidade de Harvard e do MIT, desenvolveu uma máscara que é capaz de detectar em apenas noventa minutos se uma pessoa está infectada com a Covid-19. Um estudo sobre a invenção foi publicado na revista Nature Biotechnology comprovando a eficácia da nova máscara. Equipada por um dispositivo com a mesma sensibilidade de testes RT-PCR padrão-ouro, a máscara supera o teste entregando resultados de forma muito mais rápida.

Segundo o estudo, ela é capaz de demonstrar com segurança em apenas uma hora e meia se o usuário foi infectado com o vírus da COVID-19. O equipamento funciona por sensores liofilizados incorporados na parte interna e que são capazes de detectar partículas virais no hálito e na respiração do usuário.“Essencialmente, reduzimos todo um processo laboratorial de diagnóstico a um pequeno sensor que funciona como qualquer máscara facial e combina alta precisão com velocidade e baixo custo”, comentou Peter Nguyen, engenheiro de Harvard que participou do projeto.

O protótipo tem um custo de apenas US$ 5 dólares (cerca de R$25 reais) para ser produzido e segundo os cientistas, o próximo passo é registrar a patente da invenção e procurar parceiros comerciais para levar o item ao mercado. “Já tivemos interesse de grupos externos que gostariam de usar o protótipo que temos e levá-lo a se tornar um produto aprovado e comercializado em larga escala”, comentou James Collins, professor do MIT.

A máscara preserva o resultado do teste exibindo-o apenas em sua parte interna. A criação do vem contribuir para evitar a disseminação da doença, já que é sabido que a vacinação não é o único meio de vencer a Covid-19. Para acabar com a pandemia é preciso também um esforço para evitar o contágio e testar as populações de todo o mundo, e com um equipamento barato e eficiente, poderemos ter testes seguros de forma rápida e segura.