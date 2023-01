Sabe aquela imagem de uma luz saindo de um disco voador e capturando uma vaquinha para dentro de um disco voador? Bom, isso agora não é só um privilégio alienígena. Pesquisadores da Universidade de Ciência e Tecnologia de Qingdao, na China, desenvolveram um novo tipo de pinça óptica capaz de puxar objetos utilizando a força de um raio laser.

Igual o “raio trator” visto nas histórias de ficção científica do filme Star Trek, a pinça óptica consegue mover um objeto para frente ou para trás, e puxá-lo em direção a uma fonte de energia, mas está longe de segurar uma nave, como o mostrado no cinema. Por enquanto é possível puxar apenas um pequeno pêndulo de cinco centímetros de comprimento. Mas já é um começo.

“A manipulação óptica de objetos macroscópicos pode se tornar realidade em breve e nosso estudo demonstra as complexidades das interações laser-matéria, em que muitos fenômenos ainda precisam ser compreendidos em todas as escalas possíveis se quisermos aplicá-los longe dos laboratórios”, disse Lei Wang, um dos autores do estudo.