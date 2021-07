Imagina usar um creme dental que além de limpar pode tratar seus dentes? Pois foi isso que pesquisadores da Universidade de Washington pensaram e trataram de desenvolver um produto que pode revolucionar o tratamento dental. Os estudos começaram em 2018, quando os pesquisadores desenvolveram um tratamento baseado em peptídeos que quando aplicado nas lesões dentárias criadas artificialmente em laboratório, o produto remineralizou o esmalte dentário, “curando” a lesão. A pesquisa foi publicada na revista científica ACS Biomaterials Science & Engineering.

Após conseguir o processo de remineralização, eles conseguiram reproduzir o

esmalte dentário a partir de um tipo de célula chamada ameloblasto, que secreta as proteínas que formam esmalte enquanto o dente ainda está na gengiva. No processo natural, após a formação completa do esmalte dentário, nossos ameloblastos morrem e seguimos perdendo esmalte durante toda a nossa vida.

Em pequena medida, nossos dentes podem ser remineralizados com a ajuda de saliva, creme dental com flúor e aditivos na água potável, mas quando há uma cárie visível no dente, ele precisa ser tratado por um dentista; o que geralmente significa perfurar, e preencher o buraco com resina. No novo tratamento desenvolvido por eles, com o peptídeo como ingrediente ativo, é aplicado nas lesões dentárias para ajudar a formar uma nova camada mineralizada nas áreas desmineralizadas, integrando-a com o esmalte natural.

Eles também trataram lesões semelhantes com flúor, mas apenas o tratamento de peptídeo resultou na remineralização de uma camada relativamente espessa, assemelhando-se à estrutura do esmalte saudável. Segundo os cientistas, ainda serão necessários mais experimentos para ver como a solução de peptídeo funciona em pacientes reais, e se os resultados são tão sólidos quanto os do laboratório.

Embora revolucionário, os cientistas salientam que para cáries profundas, que atingem a camada de dentina sob o esmalte, ainda haverá necessidade de preenchimento feito por um profissional. Mas os pesquisadores acreditam que seu produto ainda poderia ser vendido como parte de uma rotina preventiva de cuidados dentários cotidianos, na forma de cremes dentais ou gel, para ajudar a minimizar as visitas ao dentista para tratar as cáries mais rasas.“As formulações com peptídeos serão simples e serão implementadas em produtos clínicos com ou sem prescrição médica”, disse Sarikaya.