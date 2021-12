Não, você não entendeu errado. Pesquisadores da Universidade de Glasgow, na Escócia, desenvolveram uma espécie de celular para cachorros em que o animal pode fazer e receber chamadas de vídeo para se comunicar com o seu dono. Batizado de DogPhone (cachorrofone, em tradução livre), o aparelho promete estreitar ainda mais o contato entre os pets e seus tutores.

Ele funciona de maneira simples. Uma bola é conectada a um notebook com acesso a internet. Através de um aplicativo de conversa é acionado quando o animal chacoalha a bola ativando um sensor de movimentos acoplado ao brinquedo, que inicia uma chamada de vídeo no notebook. Para atender as ligações o aparelho funciona da mesma forma. É claro que o animal tem que passar por um treinamento para usar o aparelho.

Segundo a doutora Ilyena Hirskyj-Douglas, uma das desenvolvedoras do aparelho e especialista em interações entre animais e computadores, um dos objetivos do cachorrofone é justamente utilizar a tecnologia já disponível atualmente para analisar como um animal se comportaria se ele tivesse acesso a essa tecnologia e estivesse apto a desfrutar dela.

Alem disso, muitas pessoas passam muito tempo fora de casa, e isso poderia ajudar a aliviar a ansiedade desses pets. Muitas pessoas decidiram adotar um pet durante a pandemia. Agora, com o retorno gradual às atividades presenciais, muitos cães passaram a desenvolver ansiedade após os seus melhores amigos voltarem a trabalhar e estudar fora de casa e o cachorrofone pode ser a solução para matar essa saudade.