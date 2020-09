Cientistas da UFRJ descobriram que o novo coronavírus pode se manter ativo no organismo de uma pessoa infectada por 5 meses. Além disso identificaram que ao contrário do que pensavam o vírus pode ser transmitido após a segunda semana de infecção. Durante a pesquisa se identificou que uma paciente se manteve com resultado positivo do teste RT-PCR, no qual identifica a presença do vírus no organismo durante os cinco meses, no qual surpreendeu os pesquisadores.

“O estudo derrubou a tese de que o novo coronavírus perde a capacidade de transmissão após a segunda semana do contágio”, isto de acordo com a chefe do Departamento de Doenças Infeccionas da Faculdade de Medicina da UFRJ e coordenadora do Centro de Triagem e Diagnóstico da Covid-19 na universidade, Teresinha Marta Castineiras. A pesquisadora explicou ainda que um grupo de pacientes vem sendo acompanhado mediante a realização do teste RT-PCR. E mais de 70% deles permanecia com resultado positivo para o vírus durante semanas após a infecção.

“Ainda a partir do 30º dia, uma parcela que era de mais de 20% se mantinha positivo. E essa paciente em particular [que testou positivo durante cinco meses] nos chamou muita atenção porque ela se manteve positiva por um tempo muito longo”, declarou a pesquisadora. “Essa crença vem do fato de ter sido tão difícil nos experimentos divulgados internacionalmente reproduzir essa replicação in vitro, mas não é o que a gente está encontrando aqui nos experimentos no nosso grupo. Uma parte do nosso estudo mostrou que sim, que o vírus tem capacidade de se replicar enquanto está presente no organismo, indiferente do período de contágio”, afirmou.

“Há ainda muitas perguntas sobre a infecção pelo novo coronavírus. E uma delas é se o vírus permanece no organismo dos pacientes que continuam testando positivo para a doença por um longo período”. “A gente já tem algumas hipóteses, já que o vírus se multiplica com maior facilidade em determinados tipos de células da linhagem linfocitária [células de defesa do organismo”, apontou.