Cientistas descobrem como cabelos ficam brancos

Cabelos brancos, muito em breve, será coisa do passado. A não ser que você ache charmoso e prefira não reverter a condição, os Cientistas da New York University (NYU) anunciaram ter descoberto uma relação direta com células-tronco e melanócitos (células responsáveis pela pigmentação) dos folículos capilares com o aparecimento dos cabelos brancos.

A descoberta é fundamental para desenvolver tratamentos celulares para reverter ou, ao menos, frear o processo de embranquecimento dos fios, que só mudam de cor porque algumas células-tronco — capazes de se tornar outros tipos de célula por todo o corpo e andam através do organismo fazendo a manutenção da cor do cabelo — perdem a habilidade de se mover, se “perdendo” e deixando os cabelos grisalhos.

Segundo os cientistas da Escola de Medicina Grossman da NYU, responsáveis pelo estudo, afirmam que uma confirmação de sua descoberta por análises posteriores poderá, sim, nos trazer novos caminhos para desenvolver tratamentos que causem a reversão ou prevenção para o surgimento dos fios brancos. Resta saber como poderemos manipular tais células para que se movimentem novamente pelos folículos, dispensando assim as tintas de cabelo.