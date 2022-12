Um grupo de pesquisadores do Canadá divulgou que descobriu dois novos minerais após analisar um meteorito de 15 toneladas que caiu na Somália, no leste da África. Um terceiro mineral ainda está sendo analisado pelos estudiosos.

A rocha espacial, o nono maior já encontrado no planeta, foi desenterrada em uma região pouco habitada do país e contém diversos elementos nunca antes encontrados na natureza.

De acordo com o comunicado da universidade, os minerais foram chamados “elaliita” e “elkinstantonita” em homenagem ao nome do meteoro, chamado El Ali, e à pesquisadora Lindy Elkins-Tanton, principal investigadora da missão Psyche, da Nasa.

O professor Chris Herd, do departamento de ciências da terra e atmosféricas e curador da coleção, disse em comunicado que minerais semelhantes já foram sintetizados em laboratórios na década de 1980, mas nunca encontrados na natureza. “Nunca pensei que estaria envolvido na descrição de novos minerais apenas pelo fato de trabalhar em um meteorito”, disse Herd.