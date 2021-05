Ao pesquisar uma proteína que se esperava ser uma espécie eficaz no tratamento e redução de tumores, um grupo de cientistas do Instituto Biomolecular de Ciências (FIU) da Universidade Duke, nos Estados Unidos, acabou descobrindo evidências de que a proteína Inositol Polifosfato-4-Fosfatase Tipo II B, ou INPP4B como é abreviada, pode proteger a saúde contra uma série de doenças.

A pesquisa com a INPP4B se iniciou em 2017 focada no tratamento do câncer de próstata. No entanto, de acordo com o pesquisador chefe do estudo, Dr. Manqi Zhang, eles perceberam que alguns camundongos que não tinham a INPP4B eram mais gordos que os demais, mesmo quando tinham uma dieta equilibrada. E não foi só isso.

Após serem expostos a uma dieta mais gordurosa, esses camundongos ganharam ainda mais peso e desenvolveram fígados gordurosos, diabetes tipo 2 e câncer de próstata. “Podemos controlar nossa dieta, podemos sair e nos exercitar, mas existem certos fatores que não podemos controlar, como etnia, nossa idade e nossos genes”, declarou o pesquisador especialista em câncer e líder da pesquisa Manqi Zhang.

“Tudo sobre este estudo me surpreendeu”, disse Zhang. “Quando a pesquisa começou, ela mudou rapidamente de direção e fizemos muito progresso nisso”. Se as evidências forem comprovadas essa pode ser uma chave revolucionária no tratamento dessas doenças. Agora, os pesquisadores farão mais investimentos para determinar se o INPP4B pode ou não ser direcionado para tratamentos dessas doenças e também do câncer de mama.