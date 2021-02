Sempre nos questionamos se tem vida fora da terra, mas ainda podemos nos surpreender muito onde há vida aqui mesmo no nosso planeta. Prova disso é que uma equipe de exploradores da Pesquisa Britânica na Antártica, comandada pelo geólogo James Smith, encontrou acidentalmente algumas criaturas estranhas em uma rocha localizada abaixo de uma plataforma flutuante com mais de 800 metros de gelo de comprimento.

As criaturas presentes na rocha são relativamente simples, mas é surpreendente que elas estejam ali, já que a pedra fica a mais de 257 km do local com luz solar mais próximo, que é a borda da plataforma, onde termina o gelo e começa o oceano aberto. Além de ser um local em que as fontes de alimentos não chegam com facilidade.

Por estarem em um local muito profundo e de difícil acesso, os pesquisadores ainda não conseguiram coletar espécimes destas criaturas então é difícil arriscar a dizer com certeza o que elas são ou do que elas se alimentam. A única certeza é de que elas estão presas à rocha e não são criaturas móveis.

“Eles estão todos comendo a mesma fonte de alimento? Ou alguns deles estão obtendo nutrientes uns dos outros? Ou há mais animais móveis por aí fornecendo comida para esta comunidade?”, questiona o biólogo Huw Griffiths. Porém, essas e outras perguntas só poderão ser respondidas caso uma nova expedição seja feita até o local.