Cientistas russos conseguiram reanimar um tipo de micro-organismos que estavam há 24 mil anos congelados no Permafrost, uma camada de gelo permanente do Ártico, mais precisamente na Sibéria, que na teoria nunca derrete. O artigo relatando a pesquisa dos cientistas foi publicada nesta segunda-feira (7), na revista científica Current Biology.

Os rotíferos bdeloídeos, os microorganismos ‘ressuscitados’ são animais multicelulares vistos apenas através de microscópio. Resistentes, eles podem sobreviver não só ao congelamento, mas à outras condições extremas como à seca, fome e pouco oxigênio. Vivendo tipicamente em ambientes aquáticos, os rotíferos bdeloídeos usados no estudo foram extraídos de uma amostra de solo congelado, retirado do pergelissolo com uma perfuratriz.

Esse não é o primeiro estudo científico que atesta que multicelulares podem suportar dezenas de milhares de anos congelados, com o metabolismo quase completamente interrompido, disse Stats Malavin, um dos pesquisadores envolvidos no estudo e integrante do Laboratório de Criologia do Solo do Instituto de Ciência de Problemas Físico-Químicos e Biológicos do Solo, em Pushchino, Rússia.

Os pesquisadores já haviam identificado relatos de musgos e plantas regenerados depois de milhares de anos presos no gelo, além deum verme nematóide após 30 mil anos. Para identificar o tempo em que os rotíferos bdeloídeos ficaram congelados, os pesquisadores usaram datação feita por radiocarbono.

Antes do estudo, as evidências científicas afirmavam que esses animais poderiam sobreviver até dez anos presos no gelo, um tempo muito menor do que os utilizados no estudo. Eles também conseguiram se reproduzir através da partenogênese, processo em que o embrião se desenvolve sem fertilização, mostrando que a espécie possui um mecanismo de proteção de danos para células e órgãos em condições extremas.

Agora, eles querem aprender mais sobre esses mecanismos biológicos que permitem que os rotíferos sobrevivam e esperam que os micro-organismos ofereçam pistas sobre como preservar células, tecidos e órgãos de outros animais, inclusive de humanos. “É claro que quanto mais complexo o organismo, mais difícil é preservá-lo vivo congelado, o que, atualmente para os mamíferos é algo impossível. Mas atestar que é possível descongelar um organismo unicelular e também um organismo multicelular, com intestino e cérebro, embora seja ele microscópico, é um grande passo para ciência”, completou Malavin.