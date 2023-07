CIJ leva informações sobre o ECA para funcionários dos Correios

No mês em que o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) completa 33 anos de existência, a Coordenadoria da Infância e da Juventude de MS (CIJ), sob a responsabilidade da Desa Elizabete Anache, inicia uma parceria com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para realizar palestras a todos os carteiros e funcionários da empresa.

Ressalte-se que a norma é considerada um marco legal e regulatório dos direitos humanos de crianças e adolescentes, por isso a importância no compartilhamento com todos os atores da sociedade. No total, mais de 1.000 funcionários serão alcançados com as informações sobre a infância. As palestras estão sendo realizadas desde o dia 20 de julho e terminam na próxima sexta-feira (28).

A CIJ atenderá por polos e as palestras estão sendo realizadas no CDD Sul, no CDD Guanandi, no CDD Oeste, no CDD Leste, no edifício sede, no CDD Norte e no CDD Centro. A qualificação profissional faz parte de um projeto de treinamento dos Correios e, de acordo com Renata Queiroz Giancursi, da equipe da CIJ, a experiência tem sido muito gratificante.

Para o superintendente estadual dos Correios, Gelson Leonel do Nascimento, é muito importante as palestras estão sendo impactantes. Ele considera de suma importância para os empregados ter o conhecimento sobre o ECA, principalmente o combate ao trabalho infantil.

“Estamos inseridos na sociedade e, de certa maneira, somos mensageiros de boas e más notícias. As palestras estão nos trazendo muitas informações como o apadrinhamento, adoção e demais programas do TJMS, e mostrando assuntos que são desconhecidos da sociedade. Temos que saber sobre o ECA? Sim, pois somos sociedades, vivemos em sociedade, precisamos conhecer as leis, enfim, somos empresa de comunicação”, afirmou.