Para implementar a segunda etapa do retorno gradual dos serviços presenciais do Poder Judiciário de MS, a partir do dia 23 de novembro, o Centro Integrado de Justiça (Cijus) passará atender com 60% dos servidores, conforme a Portaria n. 1870, de 28 de outubro do TJMS.

Apesar do retorno, o prédio permanecerá fechado para o atendimento presencial ao público externo, sendo permitida a entrada somente de magistrados, servidores, estagiários e terceirizados, exceto os casos previstos na Portaria n. 1828/2020.

De acordo com a Ordem de Serviço n. 201.839.076/2020 do Cijus, quando estritamente necessários os atendimentos deverão ser agendados e só poderão ser realizados das 12 às 19 horas.

Assim, os servidores e estagiários lotados no prédio do Cijus deverão cumprir a Portaria, permanecendo apenas 4 horas no interior do prédio, observando o revezamento para assegurar a presença de, pelo menos, uma pessoa por recinto no horário de expediente do Judiciário Estadual. Os servidores com idade igual ou superior a 60 anos, com doenças crônicas e graves, gestantes e lactantes têm prioridade para continuarem em trabalho remoto.

O Cijus está localizado na Rua 7 de setembro, 174, esquina com a Rua 26 de Agosto, em Campo Grande.

Contatos do Cijus para Atendimento: das 12 às 19 horas.

1ª Vara do Juizado: Fone: 3317-8695 e-mail: cgr-1jecentral@tjms.jus.br

2ª Vara do Juizado: Fone: 3317-8608 e-mail: cgr-2jecentral@tjms.jus.br

3ª Vara do Juizado: Fone: 3317-8694 e-mail: cgr-3jecentral@tjms.jus.br

4ª Vara do Juizado: Fone: 3314-9150 e-mail: vjecmoreninhas@tjms.jus.br

5ª Vara do Juizado: Fone: 3317-8590 e-mail: cgr-5je@tjms.jus.br

6ª Vara do Juizado: Fone: 3317-8607 e-mail: cgr-jecfazpub@tjms.jus.br

7ª Vara do Juizado: Fone: 3317-8666 e-mail: cgr-7jecentral@tjms.jus.br

10ª Vara do Juizado: Fone: 3317-8693 e-mail: cgr-10jecivcri@tjms.jus.br

11ª Vara do Juizado: Fone: 3317-8682 e-mail: cgr-11jecentral@tjms.jus.br

Atermação e Atendimento Judicial: Telefones 3317-8627/ 3317-8628

Celular: (67) 98472-8039 e-mail: atermacoes.cijus@tjms.jus.br