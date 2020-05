Ir ao supermercado pode significar horas de estresse e dinheiro gasto sem necessidade para algumas pessoas, por não administrarem as suas compras de maneira otimizada. Neste momento de pandemia, é fundamental economizar tempo e dinheiro na hora de comprar alimentos, levando para casa apenas o necessário.

A indicação é para ir ao mercado sozinho, só quando for necessário, ser objetivo em sua passagem e buscar os horários com menor fluxo de pessoas. Também, é preciso estar atento às medidas de segurança, levar álcool gel na bolsa para higienizar as mãos e manter o distanciamento mínimo dos outros frequentadores.

Para organizar a tarefa e facilitar a rotina, a coordenadora do Programa de Nutrição da Cassems (Pronutri), Eliana Nogueira, deixa algumas dicas:

1 – Faça um cardápio semanal

Para ter ideia dos itens e quantidades da compra, baseie-se no que a família consome semanalmente e anote os ingredientes necessários em cada refeição, do café da manhã ao jantar.

2 – Organize a despensa

Para visualizar os alimentos que faltam em casa, é preciso saber quais já tem na despensa. Então, antes mesmo de sair de casa para as compras, organize a sua despensa, observe a data de validade dos produtos e quantidade de cada um, assim, evitará comprar ingredientes desnecessários.

3 – Monte uma lista

Anotar todos os ítens necessários para compra e quantidade que será comprada é um passo importante para não gastar tempo ou dinheiro desnecessariamente. Divida a lista por categorias, de acordo com a organização de seções de produtos no mercado, para evitar circular mais de uma vez no mesmo local. Desta forma, é possível ter em mente exatamente o que deve ser comprado e onde buscar cada ingrediente.

4 – Fique de olho nas ofertas

Hoje em dia, nas redes sociais, as promoções de determinados supermercados estão sempre à vista dos seus clientes. Busque saber quando o supermercado que costuma frequentar oferece as melhores ofertas e se programe. Mesmo que consiga descontos pequenos em cada produto, eles fazem a diferença ao final da compra.

5 – Coma antes de sair de casa

A dica é simples, mas ajuda bastante no momento das compras. Com o estômago vazio, é mais fácil cair na tentação de comprar produtos sem necessidade, pois eles podem parecer mais gostosos na hora da fome. Para evitar estourar o orçamento ou dar voltas no supermercado procurando itens que sequer estavam na sua lista, faça um lanche rápido antes.