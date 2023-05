Cipatex leva soluções para cultivo de peixes e camarões em cativeiro na Aquishow

Durante a feira, a empresa irá apresentar suas soluções em PVC para sistemas de produção e cultivo de peixes e camarões em água doce e salgada, como bolsões em tela, comedouros e geomembranas Cipageo® para impermeabilização de tanques escavados e circulares.

A presença na Aquishow é de extrema importância para os negócios da Cipatex® e reforça a projeção da companhia de dobrar a cada ano a sua participação no setor. “Já temos um portfólio consolidado no agronegócio com produtos para lagoas e canais de irrigação, biodigestores e esterqueiras. Nos últimos anos, começamos a diversificar e também a investir em tecnologia para a aquicultura, com resultados positivos e promissores”, comenta Aureovaldo Casari, gerente de negócios da Cipatex®.

Na edição de 2022, 6 mil pessoas de 20 países passaram pelo evento. Neste ano, a organização espera receber cerca de 8 mil visitantes. “É uma excelente oportunidade de mostrar as possibilidades de aplicação e a tecnologia empregada nos nossos materiais para um dos segmentos que mais cresce no país”, frisa Casari.

Entre os destaques das soluções apresentadas pela empresa está a geomembrana de PVC reforçada com uma tela de alta tenacidade voltada para tanques estruturados/circulares, ideais para produção comercial de peixes em áreas reduzidas. Já para tanques ou viveiros escavados, a empresa conta com a manta flexível com grande resistência ao envelhecimento e às intempéries. Esse sistema é indicado para criação em cativeiro em larga escala, tanto para piscicultura como carcinicultura.

As geomembranas Cipageo® produzidas pela Cipatex® amoldam-se com facilidade a qualquer tipo de superfície, são tolerantes a diversos tipos de ácidos, sais e bases. As mantas são fabricadas em várias espessuras, de acordo com as dimensões do projeto e necessidades do produtor.