Evento será realizado na unidade da Friboi no município e deve avaliar mais de 200 animais

A nova etapa do Circuito Nelore de Qualidade será realizada nesta quarta-feira (04), na unidade da Friboi em Anastácio (MS). Promovida pela Associação dos Criadores de Nelore do Brasil (ACNB) e Associação Sul-Matogrossense dos Criadores de Nelore (ASCN), a iniciativa deve avaliar mais de 200 animais. O Circuito Nelore de Qualidade tem apoio da Matsuda Sementes e Nutrição Animal e da Friboi.

De acordo com a Pesquisa da Pecuária Municipal, divulgada em agosto de 2019 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Mato Grosso do Sul possui o quarto maior rebanho bovino do país, com quase 20,9 milhões de animais – número dez vezes maior que o de habitantes locais.

O Circuito Nelore de Qualidade tem como objetivo avaliar e promover a genética e a carne dos animais da raça, contribuindo para elevar a produtividade da pecuária nacional. Trata-se de uma iniciativa que avalia os resultados obtidos pelos produtores, cada qual em sua realidade e sistema de produção.

Contatos para inscrições

Para participar da etapa do Circuito Nelore de Qualidade em Anastácio, os pecuaristas devem entrar em contato com a unidade da Friboi pelos telefones (67) 3245-5509 / (67) 3245-5530 e falar com Ricardo ou Fábio. Qualquer produtor pode participar do Circuito Nelore com lotes a partir de 20 cabeças.

Circuito Nelore de Qualidade

Promovido desde 1999, o Circuito conta com apoio da Friboi e Matsuda Sementes e Nutrição Animal e cresce a cada ano: em 2020, estão previstas 40 etapas em 11 estados. Até o fim do ano, 25 mil animais devem ser avaliados, consolidando o Circuito Nacional de Qualidade como o maior campeonato de avaliação de carcaças de bovinos do mundo.

Mais informações: www.nelore.org.br/circuitonelore