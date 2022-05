Seguindo a estratégia de borrifação durante o período noturno e pela madrugada, o serviço de borrifação ultra baixo volume (UBV) – também chamado de fumacê – irá circular em dois horários diferentes. Nesta quinta-feira (26) ele estará no Bairro Portal Caiobá e na madrugada de sexta (27) nos bairros Jardim América, Mata do Segredo e Vila Nasser.

Hoje os serviços começam às 16h e têm previsão de término às 22h, podendo ser adiados ou até mesmo cancelados em caso de chuvas, ventos ou neblina, uma vez que tais atividades meteorológicas prejudicam a aplicação do veneno. Já durante a madrugada de amanhã, as equipes iniciam as atividades de 4h, seguindo até às 8h.

Haverá uma equipe da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV) da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) em cada bairro, sendo que elas seguirão um itinerário previamente estabelecido.

O inseticida atinge os mosquitos adultos, preferencialmente as fêmeas, que são as transmissoras das doenças, contribuindo no controle da proliferação e, consequentemente, na redução da incidência de doenças como a dengue, zika e chikugunya, transmitidas pelo Aedes aegypti.

A Sesau reforça que o serviço do Fumacê é complementar e a população deve reforçar as medidas preventivas, como descartar objetos e materiais inservíveis que possam servir de criadouros para o mosquito.

