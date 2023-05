Ciro Nogueira e Tereza Cristina confirmam filiação de Adriane Lopes no PP

A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes deve assinar a filiação no Partido Progressista no dia 1º junho. A informação foi anunciada nesta terça-feira, 23, durante agenda da prefeita em Brasília, no Distrito Federal, ao lado do presidente nacional do PP, Ciro Nogueira, e da vice-presidente do partido, Tereza Cristina.

“Me sinto honrada pelo convite, agradeço o acolhimento no Partido Progressista e tenho certeza que vamos avançar muito na Capital de Mato Grosso do Sul, que concentra 1/3 de toda população do Estado”, comentou a prefeita.

“Hoje é um dia de muita alegria para nós Progressistas estar ao lado da nossa líder do Senado, Tereza Cristina, e da nossa Prefeita Adriane que está recebendo o convite para filiação ao nosso partido. É também motivo de muita satisfação em receber no quadro [do PP] uma Prefeita de uma Capital tão significativa do nosso país”, acrescentou Nogueira.

Adriane anunciou recentemente que está de saída de seu atual partido, o Patriotas, após a fusão com o PTB, que irá formar o Mais Brasil.

Adriane já havia recebido convites para ingressar no PL, Republicanos, União Brasil e também do MDB.

Tereza Cristina reforçou o convite à Prefeita em diversas agendas públicas, como por exemplo durante a Expogrande, no Stand PrefCG.

“Também estou muito feliz. Com certeza, com a vinda da Prefeita [Adriane Lopes], temos um ótimo quadro na política, para hoje em Campo Grande. A Prefeita está lá fazendo um ótimo trabalho e nós estaremos juntos ajudando a Prefeita a realizar esse trabalho para os sul-mato-grossenses”, finalizou Tereza Cristina.

O evento de filiação deve contar com a presença do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira e de outras autoridades.