Após pedir cassação na Justiça Eleitoral da candidatura à reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL), o ex-ministro da Integração Nacional, Ciro Gomes (PDT), vem a Campo Grande lançar o comitê juntamente com o candidato a Governador Eduardo Riedel (PSDB). O lançamento está previsto para esta sexta-feira (9), a partir das 18h, na Avenida Eduardo Elias Zahran, 1.817, no Vila Santa Dorotéia. De acordo com o Presidente Estadual do PDT e tesoureiro do Diretório Nacional da legenda, Marcelo Panella, o comitê da esperança vai unir as candidaturas de Ciro a presidente, Riedel governador e dos candidatos a deputados federais e estaduais da sigla.