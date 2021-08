Mais uma edição do “City Tour Descubra Campo Grande” acontece nesta quarta-feira, dia 25 de agosto, com saída exclusiva para as crianças atendidas pelo Projeto Nova, da Fundação de Assistência à Pessoa Humana (Funasph). Esta é uma ação da Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo (Sectur) e do Fundo de Apoio à Comunidade (FAC), em parceria com o Shopping Campo Grande.

O “City Tour Descubra Campo Grande” visa levar crianças e adolescentes atendidas por projetos sociais para um passeio no City Tour e no shopping, respeitando todas as normas de biossegurança.

De acordo com o secretário municipal de Cultura e Turismo, Max Freitas, é uma alegria poder proporcionar o acesso ao turismo e à cultura para essas crianças. “Esse projeto foi um verdadeiro sucesso em sua primeira edição, que ocorreu no mês de julho. Esperamos poder atender a mais e mais projetos sociais de nossa cidade”, diz ele.

A gerente de Marketing do Shopping Campo Grande, Ana Paula Faustino, fala sobre o sentimento de gratidão em poder fazer parte do projeto. “Fazer parte dessa ação é gratificante porque conseguimos levar a alegria a tantas crianças sem acesso a atividades de lazer e entretenimento. Essa é uma forma que temos de retribuir a confiança da sociedade com o nosso empreendimento. E por meio da parceria com a Sectur, conseguimos ampliar nossa atuação social”, afirma ela.

A ação ocorre uma vez ao mês, beneficiando projetos sociais de Campo Grande. Para mais informações entre em contato pelo telefone 4042-1313, ramal 4308.