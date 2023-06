Civic invade preferencial na MS-162, bate em van e mata na hora esposa do motorista

Na madrugada desta segunda-feira (19), acidente registrado na rodovia MS-162 vitimou uma comerciante de 43 anos, depois que um veículo Honda Civic invadiu a preferencial no trecho, colidindo frontalmente com uma van com sete passageiros que ia rumo ao Paraguai.

Fabiana Melo estava na van cinza, com outras seis pessoas – entre elas seu esposo e sogra -, que colidiu frontalmente com o Honda Civic guiado por Thiago Henrique Cardoso da Silva, de 32 nos.

Levando duas outras mulheres como passageiras, segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMR), Thiago invadiu a pista contrária em uma curva, deixando marcas de frenagem na pista e danos permanentes à família de Fabiana.

Além da própria polícia rodoviária, peritos foram até o local para realização dos procedimentos necessários, assim como investigar as causas deste acidente.

Vale ressaltar que todos os integrantes do Civic foram regatados sem gravidades, sendo levados posteriormente para o Hospital Dona Elmíria Silvério Barbosa, que fica em Sidrolândia, conforme apurado pela mídia local.

Ainda, informações apontam que Fabiana, familiares e amigos comerciantes iam para Ponta Porã, sendo essa a primeira vez da vítima fatal nesse tipo de jornada, interrompida entre Sidrolândia e Maracaju.

No local do acidente, os familiares lamentavam a perda de Fabiana, que estava animada para comprar casacos para revenda, lembrando que a comerciante deixa para trás toda uma família, que conta com uma neta e três filhos.

