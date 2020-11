O Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol Profissional Série A 2020 está de volta após mais de oito meses de paralisação em virtude da pandemia causada pelo novo coronavírus (Covid-19). Já na reabertura, a competição terá o clássico “Comerário”, válido pelas quartas de final, neste sábado (28.11), às 16 horas, no Estádio Universitário Pedro Pedrossian (Morenão), em Campo Grande. O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundação de Desporto e Lazer (Fundesporte), é o principal fomentador do campeonato.

O mais tradicional clássico do Estado, entre Esporte Clube Comercial e Operário Futebol Clube, não ocorre na fase eliminatória do Campeonato Estadual, o tradicional “mata-mata”, há 19 anos. As equipes campo-grandenses duelaram em 2001 na semifinal do certame e o Colorado se sobressaiu, ao vencer por 1 a 0 e 3 a 1 nos jogos de ida e volta, respectivamente. Na decisão, levantou o troféu de campeão ao bater o Cassilandense (hoje, extinto). Na ida, o placar foi de 1 a 1 na ida e na volta 4 a 1, ao lado de sua torcida no Morenão.

Na primeira fase do Estadual deste ano, o Comercial venceu o rival alvinegro por 2 a 0, no dia 22 de fevereiro, jogo válido pela sexta rodada. A equipe colorada terminou a etapa inicial da competição na quinta colocação, com 16 pontos (5 vitórias, 1 empate e 3 derrotas). Já o Galo ficou uma posição acima, com 17 de pontuação na tabela (5 vitórias, 2 empates e 2 derrotas). O segundo duelo válido pelas quartas de final está marcado para quarta-feira (2.12), às 20h30, também no Morenão.

Quem passar encara o Aquidauanense na semifinal, que teve a melhor campanha da primeira fase, terminando na liderança, com 18 pontos. O time de Aquidauana não precisará entrar em campo pelas quartas de final, já que seu adversário, o Corumbaense, protocolou junto à Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) pedido de desistência do certame, na última segunda-feira (23.11). O mesmo ocorreu com o Maracaju Atlético Clube.

A outra partida das quartas será o “Clássico do Bolsão”, entre Costa Rica Esporte Clube e Sociedade Esportiva Recreativa Chapadão (Serc). O primeiro confronto será no domingo (29.11), às 16 horas, no Estádio Municipal Iliê Vidal, o Ninho da Águia, em Rio Brilhante. O jogo de volta será na quinta-feira (3.12), às 15 horas, no Estádio Municipal Ijair Tomquelsqui, em Chapadão do Sul.

O Costa Rica finalizou a fase inicial do Estadual sexta posição, somando 11 pontos (3 vitórias, 2 empates e 4 derrotas). Já o seu adversário, a Serc, fechou a disputa em terceiro, com 17 pontos (5 vitórias, 2 empates e 2 derrotas). As agremiações enfrentaram-se pela primeira fase na sexta rodada, no dia 22 de fevereiro, com triunfo da equipe sul-chapadense por 2 a 0. Devido à solicitação de desistência do Maracaju, o vencedor deste confronto das quartas de final terá pela frente o Esporte Clube Águia Negra na próxima fase.

O Campeonato Sul-Mato-Grossense foi interrompido oficialmente em 18 de março, atendendo às orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e demais órgãos sanitários no combate à transmissão do coronavírus (Covid-19), em situação de pandemia. Para o retorno, serão adotados protocolos rígidos de biossegurança entre os jogadores, membros da comissão técnica e demais funcionários nos estádios. Não será permitida a entrada de público.

Conforme tabela divulgada pela FFMS, a semifinal será disputada nos dias 6 e 9 de dezembro (turno/ida) e 13 ou 14 de dezembro (returno/volta). A final também será em dois jogos: 16 de dezembro (turno/ida) e 20 de dezembro (returno/volta).