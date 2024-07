Claudia Mauro expõe ator que a assediou nos bastidores da Globo: “Não faziam nada”

A atriz Claudia Mauro botou a boca no trombone e revelou que sofria assédio de um ator de ‘A Escolinha do Professor Raimundo’ (1990 – 2001). Sem citar o nome, ela detalhou a perseguição nos bastidores da TV Globo.

À ‘CARAS Brasil’, a artista contou que já era casada com Paulo César Grande, seu atual marido, quando tudo aconteceu. Hoje, o homem em questão já está morto.

“Um ator cismou comigo num grau… Ele ligava lá em casa com convite para sair. Teve uma vez, em uma carona, que ele falou: ‘Eu te pago, quanto você quer para ficar comigo?”, relatou ela.

Entretanto, não foi só nessa situação que ela precisou lidar com isso. “[Sofria] Assédio direto, nossa. Nunca tomei medida, a gente nem via dessa maneira. Mas, já fui fazer teste para filme que o diretor falava: ‘Dá uma viradinha, por favor’. Outro já falou: ‘Tem namorado?’. O homem se sentia no direito e ninguém fazia nada, tinha mulher que nem respondia”, lamentou.

Para quem não se lembra, Claudia Mauro foi a intérprete de Capitu em ‘A Escolinha do Professor Raimundo’. O trabalho mais recente da atriz é em ‘O Jogo Que Mudou a História’ (2024), série do Globoplay.



fonte: midiamax