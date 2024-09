Claudinho Serra tem valores bloqueados transferidos para cobrir dívida de imóvel

O vereador licenciado Claudinho Serra (PSDB) enfrentou o bloqueio de valores para cobrir uma dívida referente a danos em um imóvel alugado durante sua campanha eleitoral de 2020. O montante total da dívida é de R$ 28.291,26.

No entanto, foram encontrados apenas R$ 1.846,16 nas contas de Claudinho e R$ 23,76 nas contas de seu pai, Cláudio Jordão de Almeida Serra, que era fiador. O maior bloqueio foi na conta de sua mãe, Márcia Regina Flores Portocarrero de Almeida Serra, com R$ 37.518,44 penhorados. Ela solicitou o desbloqueio para seu sustento, mas o pedido foi negado.

O advogado de Claudinho e de sua mãe, Rafael Soares Rodrigues, afirmou que o débito, relacionado a pintura e consertos do imóvel, já está sendo solucionado judicialmente.

O imóvel, localizado no Jardim Bela Vista, é de propriedade do PSDB desde 2011 e foi alugado inicialmente por Reinaldo Azambuja, então deputado federal e presidente estadual do partido.