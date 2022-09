Conhecidos por grandes hits, como o feat. com Jorge e Mateus em “Água Nos Zói” e a sofrência “Ai Eu Chorei”, Clayton & Romário estão entre as principais duplas sertanejas da atualidade. Prova disso são os mais de 10 mil ingressos já vendidos para a gravação do novo audiovisual dos irmãos, que acontece no próximo dia 15 de outubro, e agora, em um novo espaço.

O estádio do Mineirão foi o local escolhido para comportar os espectadores que a dupla merece. Ao lado de amigos e do público mineiro, “Clayton & Romário Ao Vivo em Belo Horizonte” promete muitos momentos marcantes e a presença de convidados especiais.