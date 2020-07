Um pedaço de dedo humano foi encontrado por um adolescente dentro de uma esfilha, na noite de sábado (11), no bairro da Vila Guilherme, Zona Norte de São Paulo/SP. A mãe do garoto havia feito o pedido de uma caixa de esfihas por telefone. Quando o filho deu a primeira mordida no alimento encontrou o dedo humano decepado. A genitora acionou a PM que após atender a ocorrência foi até o restaurante onde o pedido havia sido feito.

No local o proprietário informou que um funcionário havia se cortado há alguns dias e não havia encontrado mais o pedaço do seu dedo que perdeu cortando calabresa. Os alimentos foram apreendidos e encaminhado ao Instituto de Criminalística, e a parte do dedo foi encaminhada ao Instituto Médico Legal. O caso foi registrado como perigo a vida ou saúde de outro e lesão corporal culposa.