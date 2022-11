Homem de 48 anos levou um golpe de R$ 1 mil durante a compra de uma motocicleta XTZ 150, no Los Angeles, em Campo Grande. Segundo o boletim de ocorrência registrado nesta quinta-feira (17), a vítima negociou a compra do veículo por R$ 6 mil. O vendedor disse que a moto era do primo e só a entregaria mediante adiantamento da entrada.

A vítima fez um PIX de R$ 1 mil, mas o golpista disse que precisava de todo o valor pra entregar o veículo. O homem então desconfiou e acabou bloqueado pelo indivíduo. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento) Cepol.