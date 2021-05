Um homem precisou ser contido por policiais militares na noite de quarta-feira (5) após surtar e provocar quebra-quebra dentro de um supermercado no Distrito de Nova Casa Verde. Segundo os familiares o indivíduo faz uso de medicamentos controlado. E no final do dia havia ingerido bebida alcoólica vindo a sofrer uma forte crise o que levou a quebrar dentro do estabelecimento comercial parte de prateleiras. Após ser contido por policiais militares e bombeiros foi encaminhado ao atendimento médico.