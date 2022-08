Pensando em proporcionar um melhor acolhimento aos seus beneficiários, a Clínica da Família terá um novo endereço a partir da quarta-feira (31). O novo prédio possui um amplo espaço para receber bem quem procura acolhimento focado na Atenção Primária à Saúde e está localizado na Rua Pestalozzi, 243 – Chácara Cachoeira.

Para a mudança, que será realizada entre os dias 26 e 30 de agosto, transcorrer sem prejuízos aos beneficiários, a equipe da Clínica da Família está antecipando os atendimentos previstos. Vale ressaltar que a unidade não realizará atendimentos na segunda-feira (29) e terça-feira (30). No dia 31 de agosto, o atendimento será realizado parcialmente.

Já a partir do dia 1º de setembro, o novo espaço estará em pleno funcionamento oferecendo aos beneficiários da Caixa dos Servidores acolhimento focado na atenção primária à saúde, uma estratégia de organização da atenção à saúde voltada para responder, de forma regionalizada, contínua e sistematizada à maior parte das necessidades de saúde de uma população, integrando ações preventivas e curativas, bem como a atenção a indivíduos e comunidades.

A Clínica da Família da Caixa dos Servidores também funciona como posto de coleta de exames laboratoriais. Com esse serviço, os beneficiários da Cassems têm a possibilidade de realizar as consultas na unidade de saúde e, caso necessário, fazer os exames no mesmo local.

Atualmente a Clínica da Família da Cassems está localizada na Rua 25 de Dezembro, nº 1231 – Centro. O horário de funcionamento é das 7h às 18h e o telefone para informações sobre atendimento é: (67) 3322-3400.