O vereador Clodoilson Pires (Podemos), na manhã desta segunda-feira (7), participou de reunião com o titular da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e de Ciência e Tecnologia (Sedesc), Rodrigo Terra, na Câmara Municipal de Campo Grande. Na oportunidade o parlamentar ouviu do secretário os planos para crescimento da Capital por meio de projetos e a novas industrias.

“Nos foram apresentados mais de 50 projetos que preveem a instalação de novas empresas em campo Grande e a consequente geração de emprego e renda para a nossa cidade. Ouvimos o secretário e agora vamos discutir esses projetos internamente. Também estarei acompanhando essa tramitação nas comissões da qual faço parte. Assim, prosseguimos trabalhando por nossa Campo Grande”, pontuou o parlamentar.

Dentre outras comissões, o vereador Clodoilson Pires faz parte da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final e da Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos. Essas comissões são atuantes e de destaque dentro da Casa de Leis, atuando firmemente no progresso e no acompanhamento de novos projetos para a cidade.

Agora os projetos seguem as tramitações internas dentro da Câmara Municipal de Campo Grande para as devidas aprovações e assim as execuções necessárias por parte do poder executivo municipal.

Gabinete aberto

O gabinete do vereador Clodoilson Pires quer receber suas solicitações e está disponível pelos meios a seguir: WhatsApp: 67 99339-4234; E-mail: vereadorclodoilson@camara.ms.gov.br; Telefones Gabinete: 67 3316-1522 / 67 3316-1523.