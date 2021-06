O vereador Clodoilson Pires (Podemos), e mais 11 parlamentares, assinaram o documento base para a possível criação de uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) na Câmara Municipal de Campo Grande. No qual investigará o Consórcio Guaicurus, operador do transporte coletivo na Capital. O foco principal da criação da CPI é apurar se houve descumprimento do contrato por parte do Consórcio, já que as reclamações dos usuários são inúmeras e constantes.

“Esse é um problema grave que tem afetado a vida de muitos trabalhadores e suas famílias. Como vereador preciso fiscalizar mais de perto a situação que se encontra o consórcio Guaicurus. Tenho recebido reclamações de vários usuários, sobre a diminuição da circulação e superlotação dos ônibus aqui em nossa capital”, comentou o vereador. “Desde o começo do seu mandato, o transporte coletivo tem sido um dos focos de seu trabalho, com fiscalização intensa e de perto, ouvindo as necessidades do usuário” relembrou .

“No mês de março estive nos terminais Hércules Maymone e General Osório, ouvindo alguns usuários do transporte coletivo que relataram esse mesmo problema de superlotação e frota reduzida, que até o momento só piorou, trazendo preocupação e aumentando cada vez mais o risco do contagio com a Covid-19. Com isso me senti na obrigação de assinar esse pedido de CPI, e assim buscar soluções diante do problema”, finalizou.

Agora os parlamentares irão debater o assunto no plenário da Casa de Leis, para uma possível futura instauração da CPI, com as demais assinaturas necessárias.