Em mais um espaço aberto pela mídia da Capital, o vereador Clodoilson Pires (Podemos) participou na manhã desta quinta-feira (24) do jornal das 7, na FM UCDB 91,5. Na oportunidade o parlamentar, que é presidente da Comissão Permanente de Assistência Social e do Idoso na Câmara Municipal de Campo Grande, falou sobre o Junho Prata, uma importante ação no mês sobre a conscientização da violência contra a pessoa idosa, e também comentou sobre a criação da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), na Câmara Municipal de Campo Grande, para investigar o Consórcio Guaicurus.

“Essa campanha, até a cor prata ela se refere ao tom prateado dos cabelos grisalhos que representam a maturidade e sabedoria das pessoas com mais de 60 anos. Então sabemos que, com as informações que temos, diante da pandemia, esses dados cresceram assustadoramente. O Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos (MMFDH), tem dados assustadores em relação à violência contra pessoas idosas”, ressaltou Pires em um dos trechos da entrevista.

Em outra parte, Pires destacou a importância do envelhecer bem. “Eu acredito que isso é uma grande realidade. Hoje existe a Lei 5.546, que foi criada exatamente para criar essa consciência, porque observou que estamos envelhecendo. Dia 15 de junho foi comemorado o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, e a data foi criada pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Então há uma preocupação não só do Brasil, mas acho que do mundo, de que realmente as nações estão envelhecendo. A gente olha e vê que tem muitas nações que já têm mais pessoas idosas do que jovens. Então há um déficit nessa conta. Há uma preocupação muito grande, geral, no sentido de gerar consciência”.

O parlamentar não se furtou de comentar um assunto polêmico, a CPI do Consórcio Guaicurus. “Acredito que no segundo semestre a CPI vai andar”, enfatizou. Líder do Podemos na Casa de Leis, o vereador assinou o documento para criação da comissão, assim como os demais membros da bancada.

A entrevista completa ao Jornal das 7h, apresentado por Karina Anunciato e Michael Franco, pode ser conferida neste link.

