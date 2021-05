Com fim nesta terça-feira (25), a ação da Câmara Municipal de Campo Grande, por meio da Escola do Legislativo, para arrecadar alimentos foi um sucesso. Foram quase oito toneladas de alimentos arrecadados e que vai beneficiar famílias de várias regiões da Capital. O gabinete do vereador Clodoilson Pires também abraçou a campanha contribuindo com 11 cestas alimentares, somando uma média de 300 kg de alimentos.

“Um ato nobre, de sucesso e que temos de comemorar. São muitas famílias que comerão desses alimentos. Um esforço de todos os 29 vereadores, suas equipes e parceiros. O que pudermos fazer, vamos fazer para ao menos amenizar esse momento complicado que muitas famílias de nossa Capital estão passando”, disse o vereador.

Segundo informações da Câmara Municipal, a campanha de arrecadação, que contou com a participação de todos os setores da Casa, durou menos de um mês e teve números expressivos: foram mais de 500 cestas básicas em menos de 30 dias. Além disso, mais de 167 mil votos no site da Câmara definiram as 15 entidades que receberão os alimentos.

Das entidades contempladas com as cestas alimentares, três (Associação Crianças do Brasil em Campo Grande; APAE Campo Grande e Associação Redentorista Filhos de Maria – AFIM) também receberam recursos destinados pelo vereador Clodoilson Pires, por meio de emenda parlamentar.

Confira as entidades beneficiadas:

Projeto Som e Vida

Instituto Brasileiro de Inovações Pró-Sociedade Saudável Centro Oeste (IBISS|CO)

Associação de Apoio Social Clínica da Alma MS

Instituição MAGMA

Centro de Integração da Criança e do Adolescente (CICA)

Associação Redentorista Filhos de Maria (AFIM)

Associação Amigos de Maria

ATIVA/MS

Associação Crianças do Brasil em Campo Grande

Ministério Bíblico da Fé

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Campo Grande/MS – Centro de Educação Especial Girassol (CEDEG/APAE)

Associação Anandamóyi

Clube de Mães Moreninha III

Associação Lar do Pequeno Assis

Associação de Pais e Amigos do Autista de Campo Grande MS (AMA)

