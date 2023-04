Clube brasileiro adota nome e cores de time ucraniano até o fim da guerra

Por vezes, as pessoas ligadas ao mundo do esporte falam e escutam a seguinte frase: “Não é só futebol”. Uma equipe no interior do Paraná resolveu adotar o lema para fazer uma ação envolvendo o futebol ucraniano. O Batel, equipe da terceira divisão do estado, vai adotar o nome de “Mariupol FC” até o fim da Guerra na Ucrânia. A campanha foi divulgada por meio de rede social.

O nome é o mesmo da equipe ucraniana baseada na cidade homônima. O município, que fica cerca de 60 km da fronteira entre Rússia e Ucrânia, foi um dos mais prejudicados em meio à invasão russa no território ucraniano. A equipe da cidade, também denominada Mariupol, está sem jogar desde 19 de março de 2022.

Em função da situação da cidade após os ataques russos, o clube da cidade ficou inativo. Não só o clube, como boa parte da cidade teve sua infraestrutura destruída por conta da situação militar.

A partir disso, a iniciativa da equipe paranaense. O time fica na cidade de Guarapuava, região de forte presença de descendentes de ucranianos. “O Batel vai adotar o nome e as cores do Mariupol FC. E tomar conta do time até que possa voltar para casa”, diz postagem na rede social.

Também há um site com mensagem especial. A modesta equipe paranaense passará por uma transformação. Sairá de cena o vermelho, preto e branco da Associação Atlética Batel e passa a figurar azul, branco e laranja do Mariupol FC. A equipe ‘original’ tem histórico modesto. É bicampeã da Segunda Divisão ucraniana e só disputou fases prévias de competições europeias.