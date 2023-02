O Programa CNH MS Social segue avançando. De 390 agendados, 375 compareceram para o mutirão da avaliação psicológica realizado no último sábado (25) em Campo Grande pelo Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul).

Dados parciais apontam que 287 candidatos foram considerados aptos e, junto aos demais aprovados, passarão pelo exame médico no próximo sábado (4). Até o momento, 68 pessoas estão na lista de inaptos, de acordo com a coordenadora do CNH MS Social, Priscilla Miyahira. “Esses candidatos passarão por reexame no próximo sábado”, tranquiliza.

Já estava previsto para o sábado (4), a avaliação psicológica de um segundo grupo, com 217 inscritos para emitir a primeira habilitação pelo CNH MS Social. Todos os inaptos do exame anterior, passarão por novo teste neste dia.

Para saber sobre os agendamentos ou consultar o resultado da avaliação, os candidatos devem consultar o site www.meudetran.ms.gov.br e na aba habilitação, acessar a opção consultar sua CNH e preencher o CPF. Em caso de dúvida os candidatos podem consultar seu agendamento através do site ou ligar para 3368-0100. A recomendação é que os candidatos façam a consulta dos novos agendamentos a partir de quinta-feira (2).

O PROGRAMA

O CNH MS Social vai beneficiar 5 mil pessoas em situação de vulnerabilidade social com acesso gratuito à primeira habilitação, nas categorias A, B e AB, em todo Mato Grosso do Sul.

Considerando que o custo médio do processo de retirada de cada CNH tem o custo médio de R$ 3,2 mil, serão investidos cerca de R$ 16 milhões.

Todo o processo de habilitação, incluindo gastos com a autoescola (aulas teóricas e práticas) e até o recolhimento das taxas do órgão de trânsito são custeadas pelo Governo do Estado.