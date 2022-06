O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, Ministro Luiz Fux, designou, por meio da Portaria n. 167, o Des. Alexandre Bastos, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, como representante de todos os Tribunais de Justiça Estaduais no Comitê de Comunicação Social do Poder Judiciário. O Comitê tem como um de seus principais objetivos atuar de forma colaborativa para buscar novas estratégias e formas que qualifiquem a comunicação dos órgãos da Justiça com a sociedade.

Na manhã desta quarta-feira, dia 15 de junho, o Des. Alexandre Bastos participou de sua primeira reunião como membro do comitê. “Uma das preocupações já manifestadas nessa primeira reunião foi o formato de acesso, quais as portas virtuais que os tribunais oferecem aos cidadãos. Existe a preocupação de se estabelecer uma unidade nacional de comunicação e, assim, garantir o amplo acesso ao Judiciário por todos os cidadãos”, comentou o desembargador.

Diversos serviços prestados pelo Judiciário são similares em todo o país, como pesquisa para acompanhamento processual e acesso ao Diário da Justiça e dados de transparência, por exemplo. No entanto, em cada portal dos tribunais espalhados pelo país, o interessado encontra as informações em lugares diferentes e, até mesmo, com nomenclaturas diversas. Foi pensando em promover uma padronização mínima para a apresentação de informações institucionais na internet que o CNJ criou referido Comitê em dezembro de 2019.

“É um cuidado especial que o CNJ está tendo sobre a forma como o Poder Judiciário se comunica com a população, sempre tendo como objetivo a melhoria na prestação dos serviços da Justiça”, salientou o Des. Alexandre Bastos.