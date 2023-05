COB suspende Wallace por cinco anos e veta repasses à CBV

O Conselho de Ética do Comitê Olímpico Brasileiro (CECOB) decidiu punir de forma pesada a Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) e Wallace pela participação do oposto na final da Superliga Masculina de Vôlei, vencida pelo Cruzeiro nesse domingo (30).

Agora, o campeão olímpico está suspenso por mais um ano e não pode defender nenhum clube, de acordo com a decisão publicada nesta terça-feira (2). O fim da punição inicial seria nesta quarta-feira (3). Se não houver nenhuma outra mudança, ele perde toda a próxima temporada.

A resolução do CECOB ainda determina que Wallace não pode defender a Seleção Brasileira por mais cinco anos. O oposto já havia anunciado aposentadoria da equipe nacional anteriormente. Além do jogador, a CBV recebe severa punição. A entidade que rege o vôlei nacional se baseou em um entendimento da Câmara Brasileiro de Mediação e Arbitragem (CMBA), decisão não reconhecida pelo COB. Por isso, a CBV está suspensa do “sistema COB” por seis meses.

A decisão veta os repasses financeiros e também pede que o Ministério do Esporte e o Banco do Brasil, principal patrocinador, não façam os pagamentos à CBV.