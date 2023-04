Cobb destaca manejo de jejum pré-abate das aves para reduzir perdas

Estratégias de manejo no período de jejum pré-abate das aves para reduzir o percentual de perdas por contaminações foram apresentadas pelo médico veterinário e especialista em Processos de Qualidade e Processamento da Cobb-Vantress na América do Sul, Eder Barbon, durante o 23º Simpósio Brasil Sul de Avicultura (SBSA), que aconteceu na semana passada, em Chapecó, Santa Catarina.

“De acordo com dados oficiais do MAPA, SIGSIF, de 2021, as contaminações das carcaças durante o processamento das aves nas plantas de abate são as principais causas das perdas por condenações parciais no Brasil. Por isso, o manejo correto na retirada de alimento das aves é fundamental para evitar perdas”, salientou o especialista.

Ele lembra que ao iniciar o jejum pré-abate, é importante levar em consideração o horário do carregamento, o tempo de carregamento, o tempo de consumo de água, o tempo de transporte e o tempo de espera na planta de abate. “Considerar todos estes fatores contribui para evitar contaminações e perdas durante o processamento”, afirmou.

Barbon encerra destacando que a relação entre o manejo do jejum pré-abate e os percentuais de perdas por contaminações está diretamente relacionada e impacta diretamente na lucratividade final das empresas avícolas no Brasil