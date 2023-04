Cobiçado na Europa, André diz que fica no Fluminense até dezembro

Apesar do sonho de todo jogador brasileiro de jogar no futebol europeu, o volante André garantiu que fica no Fluminense até dezembro deste ano.

Mesmo se chegar alguma proposta na janela do meio do ano, o destaque tricolor confirmou que, em caso de uma negociação, só vai se apresentar em um novo clube em 2024.

“Em novembro, já tinha um acordo. Antes de acabar a temporada, tínhamos um acordo que independentemente do que chegasse em janeiro, eu ia ficar. Do time que terminou titular ano passado, todo mundo continua ainda. Todos compraram a ideia. Vários fatores. Diniz… Todos acreditaram no projeto”, afirmou o volante em entrevista ao ‘Charla Podcast’.

André ainda afirmou que elenco tricolor está fechado com Fernando Diniz para conquistar grandes coisas nesta temporada. O Fluminense já faturou o Campeonato Carioca e venceu em todas as estreias na temporada, na Série A do Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, além de estar 100% na Copa Libertadores.

“Todo mundo tem importância, independentemente de ganharmos título ou não. Nosso time joga contra nós mesmo. O Diniz sempre fala isso. Não ligo para título, resultado. Só quero que façamos o que a gente já faz nos treinos e no jogo a jogo. Nosso time foi montado para ter uma temporada vitoriosa”, disse.

O Fulham-ING, no último mês, fez uma consulta ao Fluminense para saber os valores para contar com André. Contudo, oficialmente, a oferta não foi feita ainda.

O tricolor carioca volta a campo nesta sábado (22/04), diante do Athletico-PR, no Maracanã, pela segunda rodada do Brasileiro. Na última terça-feira (18/04), o Flu venceu o The Strongest-BOL, por 1 a 0, e assumiu a liderança isolada do Grupo D na Libertadores.