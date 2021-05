A cidade de Costa Rica está para o futebol profissional desde 1987, ano que teve o Gianini EC até 1991. De lá para cá teve outro Costa Rica EC, que não vingou e disputou apenas o estadual de 1998. Mas o atual clube, fundado em 2004, mostrou sua força e garantiu o inédito título de campeão estadual para município, de 20 mil habitantes. Ou seja, desde seu primeiro representante o município nunca havia conquistado o título de campeão, nem mesmo na série B. Em 20 campeonatos, o máximo que obteve foram os vice da Série B, em 1987 com o Gianine e com o atual Costa Rica em 2013. Significa que o atual time, também conhecido como Cobra do Norte, saiu de clube tradicional mediano para ocupar posição de destaque na história do futebol sul-mato-grossense.

Neste domingo (23) no estádio Laertão a equipe (foto acima Crec/Divulgação) comandada pelo técnico Ito Roque fechou o Campeonato Estadual com a vitória sobre o União/ABC por 2 a 0, em jogo realizado no estádio Laertão. Com o resultado o Costa Rica chegou ao inédito título de campeão com a soma 25 pontos no hexagonal decisivo, mas em todo campeonato, a equipe teve campanha espetacular com 83,33% de aproveitamento, ao obter 14 vitórias, 3 empates e sofreu apenas uma derrota. Marcou 36 gols e sofreu apenas 6 gols, media de 0,33 por jogo, a melhor da história em em 42 anos do Estadual/MS.

Está entre as melhores trajetórias da história, superado apenas pelas campanhas do Cene em 2002 e 2005, com 90,74% de aproveitamento, e de 2004, com quase 89% no índice de aproveitamento. A marca do Cobra do Norte neste ano é a quinta melhor da história. Em 1980, o Operário foi campeão com o mesmo percentual de aproveitamento do Costa Rica, com 83,33%. O galo da Capital só leva vantagem pelo fato de ter fechado o certame daquele ano de forma invicta, com 15 vitórias e 5 empates.

O time de 1979 do Operário também terminou o certame sem conhecer o dissabor da derrota (10 viórias e 4 empates), a exemplo do Ubiratã, em 1999 (11 vitórias e 7 empates). A Serc também teve a façanha de terminar campeonato de 2002, de maneira invicta. Mas não foi campeão – terminou como vice-campeão.

Mas é importante destacar que em 2021, o Cobra do Norte saiu da posição de um clube tradicional mediano para passar a ocupar posição de destaque na história do futebol de MS. Antes, no seu histórico em 12 estaduais Série A, a melhor posição foi a de 2008, quando foi terceiro lugar. Nos demais sempre se posicionou entre o 5º ao 8º lugar. Nos anos de 2011 e 2012 ficou fora dos certames por falta de estrutura econômica. Mas as estruturas que faltaram nos referidos estaduais, não faltaram em 2021. Aliás, R$ 630 mil investidos pelo município foram determinantes para a conquista do inédito título de campeão estadual de futebol.

Fonte: Marcelo Nunes