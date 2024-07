Cobrapol se reúne com representante da Senasp para discutir implementação do Escuta Susp

A Cobrapol se reuniu nesta segunda-feira (15) com a coordenadora-geral de valorização profissional da Diretoria do Sistema Único de Segurança Pública, da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Juliana Ribeiro, para tratar sobre a implementação do Escuta Susp, programa de atenção e saúde mental da Senasp, que atenderá profissionais de segurança pública.

O programa está sendo implementado nos estados de Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Sergipe e Distrito Federal. A partir de janeiro de 2025, o Escuta Susp deve ser expandido para todo o país, de modo a garantir o que o atendimento psicológico alcance todos os servidores da segurança pública. O atendimento será realizado de modo virtual por profissionais de psicologia conveniados dentro das universidades federais dos Estados.



“Esse é um programa extremamente importante para os profissionais de segurança pública do país. Com o atendimento psicológico, poderemos evitar grandes tragédias, como as que temos visto nos últimos tempos. É importante que os policiais civis participem deste projeto, que visa melhorar a qualidade de vida e a saúde mental”, afirmou o presidente em exercício da Cobrapol, Deivison Soares.



A saúde mental dos policiais civis é uma demanda antiga da Cobrapol e que já vem sendo discutida com os gestores do Ministério da Justiça e Segurança Pública. “Finalmente, o projeto está em funcionamento em alguns estados e beneficiará milhares de policiais civis”, pontuou. “Agradecemos atenção voltada para a segurança pública nesse assunto tão delicado e parabenizamos o MJ pela iniciativa”, finalizou Deivison.



Além do presidente Deivison e da coordenadora Juliana, também participaram do encontro o vice-presidente para a região Sul e diretor da Cobrapol e da Ugeirm Sindicato, Cládio Wohlfart, a diretora Eufrásia Campos, do Sinpol Goiás, e a psicóloga Aline Medeiros, do MJ.